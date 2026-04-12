Иран планирует восстановить нефтеперерабатывающие заводы за два месяца

Ведомости

Иран намерен восстановить большую часть своих нефтеперерабатывающих мощностей, пострадавших в результате недавних ударов США и Израиля, в течение ближайших двух месяцев, пишет Reuters. Как заявил представитель министерства нефти, ожидается, что поврежденные объекты достигнут 70–80% от прежнего уровня производства уже через один – два месяца. Власти страны продолжают работать над ликвидацией последствий атак, которые затронули ключевые элементы нефтяной отрасли.

Заместитель министра нефти Ирана Мохаммад Садек Азимифар сообщил, что ремонтные работы уже начались. По его словам, часть нефтеперерабатывающего завода на острове Лаван сможет возобновить операции примерно через 10 дней. Остальные установки будут вводиться в строй постепенно по мере завершения восстановительных работ.

Агентство Mehr сообщало, что 8 апреля, после объявления временного перемирия, на нефтеперерабатывающем заводе острова Лаван прогремели взрывы. Источник этих взрывов неизвестен.

Новости СМИ2
