Иран планирует восстановить нефтеперерабатывающие заводы за два месяца

Иран намерен восстановить большую часть своих нефтеперерабатывающих мощностей, пострадавших в результате недавних ударов США и Израиля, в течение ближайших двух месяцев, пишет Reuters. Как заявил представитель министерства нефти, ожидается, что поврежденные объекты достигнут 70–80% от прежнего уровня производства уже через один – два месяца. Власти страны продолжают работать над ликвидацией последствий атак, которые затронули ключевые элементы нефтяной отрасли.