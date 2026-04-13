Выручка от экспорта консервированных огурцов из РФ выросла на 51% в 2025 году
Россия в 2025 г. экспортировала консервированных огурцов на $16 млн. Это на 51% больше, чем в предыдущем году. В натуральном выражении поставки увеличились на 22% и превысили 11 600 т. Об этом сообщил «Агроэкспорт» со ссылкой на оценки экспертов.
В топ-5 стран-импортеров в прошлом году вошли Белоруссия (более $7 млн), Казахстан (около $5 млн), Китай (свыше $600 000), Киргизия (более $600 000) и Израиль (порядка $400 000). Экспорт консервированных огурцов возобновился в Индию и на Тайвань впервые с 2019 г. и 2021 г. соответственно.
Ранее исторический максимум российского экспорта консервированных огурцов фиксировался в 2024 г. Тогда он составил около 9500 т на сумму более $10,6 млн.
23 марта «Агроэкспорт» сообщил, что в 2025 г. Россия поставила на внешние рынки около 4000 т консервированной фасоли на сумму около $5,5 млн. Это на 11% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Одним из ключевых направлений были страны СНГ. Важным фактором успеха стала халяль-сертификация, которая является входным билетом в крупные торговые сети стран с мусульманским населением.