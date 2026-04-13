Выручка от экспорта консервированных огурцов из РФ выросла на 51% в 2025 году

23 марта «Агроэкспорт» сообщил, что в 2025 г. Россия поставила на внешние рынки около 4000 т консервированной фасоли на сумму около $5,5 млн. Это на 11% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Одним из ключевых направлений были страны СНГ. Важным фактором успеха стала халяль-сертификация, которая является входным билетом в крупные торговые сети стран с мусульманским населением.