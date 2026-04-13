Главная / Бизнес /

РЖД выставили на «Авито» Рижский вокзал за 4 млрд рублей

Ведомости

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) выставила на продажу комплекс зданий Рижского вокзала в Москве на платформе «Авито».

Начальная стоимость лота составляет более 4 млрд руб. В него входят основное здание вокзала, построенное в 1901 г., площадью 3925,5 кв. м, а также двухэтажное нежилое здание 1929 г. постройки площадью 3786,4 кв. м. Кроме того, в состав предложения включен земельный участок площадью 13 693 кв. м.

Торги по объекту назначены на 29 апреля. Начало аукциона запланировано на 12:00 мск, прием заявок от потенциальных покупателей завершится 20 апреля в 12:00.

6 апреля РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers в «Москва-сити», введенный в эксплуатацию в 2024 г., за 280 млрд руб. Торги назначены на 21 мая в 12:00 мск.

Новости СМИ2
