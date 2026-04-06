РЖД выставила на продажу небоскреб в «Москва-сити» за 280 млрд рублей
Прием документов продлится до 12:00 мск 8 мая. К продаже предлагаются две башни высотой 286,9 м. Общая площадь составляет 242 528,5 кв. м.
19 февраля заместитель главы РЖД Екатерина Кривошеева заявила, что компания продаст офис Moscow Towers в «Москва-сити» на торгах.
3 февраля «Ведомости» писали со ссылкой на трех консультантов, работавших с РЖД, что компания может объявить торги по продаже офиса в феврале – марте. Информацию подтвердил один из партнеров перевозчика. РЖД в 2024 г. приобрела около 360 000 кв. м (из 400 000 кв. м) в этом объекте для размещения там своих структур. Правительство России поручило компании продать эти помещения. Деньги могут быть направлены на снижение долговой нагрузки.
По данным РЖД, компания заплатила 193,1 млрд руб. за площади в «Москва-сити». Источники «Ведомостей» рассказали, что перевозчик хочет выручить за актив не менее 220 млрд руб.