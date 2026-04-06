Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

РЖД выставила на продажу небоскреб в «Москва-сити» за 280 млрд рублей

Ведомости

«Российские железные дороги» (РЖД) выставили на продажу небоскреб Moscow Towers в «Москва-сити», введеный в эксплуатацию в 2024 г., за 280 млрд руб. Торги назначены на 21 мая в 12:00 мск

Прием документов продлится до 12:00 мск 8 мая. К продаже предлагаются две башни высотой 286,9 м. Общая площадь составляет 242 528,5‬ кв. м.

19 февраля заместитель главы РЖД Екатерина Кривошеева заявила, что компания продаст офис Moscow Towers в «Москва-сити» на торгах.

3 февраля «Ведомости» писали со ссылкой на трех консультантов, работавших с РЖД, что компания может объявить торги по продаже офиса в феврале – марте. Информацию подтвердил один из партнеров перевозчика. РЖД в 2024 г. приобрела около 360 000 кв. м (из 400 000 кв. м) в этом объекте для размещения там своих структур. Правительство России поручило компании продать эти помещения. Деньги могут быть направлены на снижение долговой нагрузки.

По данным РЖД, компания заплатила 193,1 млрд руб. за площади в «Москва-сити». Источники «Ведомостей» рассказали, что перевозчик хочет выручить за актив не менее 220 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её