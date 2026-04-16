Росавиация разрешила авиаперелеты в Израиль

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям возобновить перелеты в Израиль в период с 16 апреля по 15 мая, сообщили в ведомстве. Перелеты будут осуществляться с ограничениями.

«Вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 07:00 по 01:00 мск (в ночные часы, с 01:00 по 07:00 мск, запрещены)», – сообщило ведомство.

Решения о полетах в Израиль авиакомпании должны принимать с учетом всех рисков и рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО), подчеркнуло ведомство.

В то же время воздушное пространство Ирана для полетов российских самолетов в эти даты остается закрытым. При выполнении рейсов в страны Персидского залива перевозчики должны выбрать обходные маршруты.

Воздушное пространство для гражданских самолетов России было закрыто 28 февраля по рекомендации Росавиации. Такое решение последовало после начала военной операции США и Израиля против Ирана. 6 марта российским авиакомпаниям была дана рекомендация о продлении отмены рейсов в Израиль до 20 марта. Рекомендации по приостановке продажи билетов в страны Персидского залива (Бахрейн, Ирак, Катар и ОАЭ ) продлили до 14 марта. Решение об отмене рекомендаций пока не поступало.

27 марта Росавиация продлила рекомендацию по приостановке рейсов в Израиль до 17 апреля.

Как ранее сообщал АТОР, с января по ноябрь 2025 г. Израиль посетили 64 000 россиян. В 2019 г. страну посетили более 318 000 человек. Это в пять раз больше показателей 2025 г. Россия занимает четвертое место по турпотоку в Израиль после США, Франции и Англии.

