Росавиация разрешила авиаперелеты в Израиль

Воздушное пространство для гражданских самолетов России было закрыто 28 февраля по рекомендации Росавиации. Такое решение последовало после начала военной операции США и Израиля против Ирана. 6 марта российским авиакомпаниям была дана рекомендация о продлении отмены рейсов в Израиль до 20 марта. Рекомендации по приостановке продажи билетов в страны Персидского залива (Бахрейн, Ирак, Катар и ОАЭ ) продлили до 14 марта. Решение об отмене рекомендаций пока не поступало.