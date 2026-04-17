В I квартале число ликвидаций ИП выросло на 16,6%
Ликвидации малого и среднего бизнеса по итогам I квартала 2026 г. увеличились на 11%. Среди всех ликвидированных компаний индивидуальные предпринимали (ИП) составили 79,3% против 74,5% годом ранее. Об этом сообщили аналитики «Точка банка».
Ликвидации ИП за квартал выросли на 16,6%, а ликвидации юридических лиц, наоборот, сократились на 11,4%. В основном ликвидации недействующих ИП затронули сферы строительства (24,9%) и обрабатывающего производства (17%). По 115-ФЗ (за отмывание доходов) было ликвидировано 857 юрлиц по сравнению с 12 278 юрлиц в предыдущем году.
По данным аналитиков, в I квартале этого года прирост компаний составил 26 399 организаций. В начале года количество регистраций нового бизнеса возросло на 5,8%. В IT число компаний выросло на 2,8%, в бухгалтерских и налоговых услугах – на 2,4%, у риэлторов – на 3%, у психологов – на 21,2%, у компьютерных клубов – на 14,2%.
В то же время отмечен спад в сфере торговли и грузоперевозок. Количество компаний в рознице снизилось на 1,1%, в опте – на 0,9%, у такси – на 1,9%. За квартал заметнее всего росли сегменты креативной экономики. Наиболее растущими направлениями в сегменте стали видеомонтаж (+6,1%), звукозапись (+7,6%), деятельность композиторов (+8,8%) и др.
На рекламном рынке сильнее всего выросли направления создание контента и ведение блога (23,2%), размещение рекламы других брендов и товаров (24%), прочая деятельность рекламных агентств (48,7%) и др.
10 марта «Ведомости» со ссылкой на результаты совместного исследования ФОМа и НИУ ВШЭ «Лонгитюд малого бизнеса» писали, что о закрытии или продаже бизнеса думает 31% предпринимателей. Этот показатель в I квартале 2026 г. увеличился на 8 процентных пунктов относительно такого же периода 2025 г., когда бизнес также столкнулся с повышением налогов, но не таким масштабным.