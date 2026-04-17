«Озон фармацевтику» заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки нарушения законодательства в действиях компании «Озон фармацевтика» из-за цен на препарат «Азатиоприн». Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Лекарство было включено в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов в феврале 2026 г., после чего его стоимость должна регулироваться государством. Однако компания не снизила цену до установленного уровня.

«27 марта 2026 г. служба потребовала от «Озон фармацевтики» снизить цены», – сообщили в ФАС, отметив, что новая заявка на пересмотр стоимости от производителя не поступала.

Ведомство подчеркивает, что компания является единственным производителем «Азатиоприна» в России. В случае отказа от корректировки цен ее действия могут быть признаны нарушением антимонопольного законодательства.

7 апреля ФАС сообщала о снижении цен на семь препаратов из перечня жизненно важных. Речь шла о лекарствах для обезболивания, дезинфекции ран, лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также инфекций.

