Погрузка на экспорт в порты по сети РЖД увеличилась на 4,7% в марте

Погрузка за I квартал снизилась на 3,1% год к году и достигла 269,1 млн т. За весь прошлый год показатель снизился на 5,6% и составил 1,12 млрд т. В компании пояснили, что основное влияние на показатели погрузки в целом оказывает снижение объема предъявления массовых грузов на фоне спада активности в нескольких отраслях, прежде всего угольной, металлургии, строительной и др.