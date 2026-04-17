Погрузка на экспорт в порты по сети РЖД увеличилась на 4,7% в марте
Погрузка экспортных грузов по сети РЖД в адрес морских портов выросла в марте 2026 г. на 4,7% относительно такого же периода прошлого года и достигла 28 млн т.
Перевозки на Дальний Восток увеличились на 9,3% и составили 11,5 млн т, на юг – на 37% до 8 млн т. На северо-запад перевезено 8,5 млн т (-18%). Положительную динамику обеспечили перевозки каменного угля до 14,8 млн т (+10,3%), железной руды – 698 000 т (рост в 1,4 раза) и зерна – 1,6 млн т (рост в 2,2 раза).
По итогам I квартала текущего года в направлении морских торговых портов отправлено более 79 млн т экспортных грузов, что соответствует показателю годом ранее.
Погрузка за I квартал снизилась на 3,1% год к году и достигла 269,1 млн т. За весь прошлый год показатель снизился на 5,6% и составил 1,12 млрд т. В компании пояснили, что основное влияние на показатели погрузки в целом оказывает снижение объема предъявления массовых грузов на фоне спада активности в нескольких отраслях, прежде всего угольной, металлургии, строительной и др.