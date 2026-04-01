Падение погрузки на сети РЖД замедлилось

Падение погрузки на сети РЖД замедлилосьПоследствия конфликта на Ближнем Востоке помогут улучшить показатель в ближайшем будущем
Для сравнения: в феврале отрицательная динамика была на уровне 3,2% год к году (84,2 млн т), в январе – 4% (89,3 млн т), следует из данных монополии.
Погрузка за I квартал 2026 г. по оперативным данным составила 269,1 млн т, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За весь прошлый год показатель снизился на 5,6% до 1,12 млрд т.
Объемообразующей номенклатурой на сети продолжает оставаться уголь – за отчетный период было погружено 81,5 млн т (-4,2% г/г). Кроме него в I квартале было погружено:
50 млн т нефти и нефтепродуктов (-0,3%),
27,6 млн т прочих грузов, в том числе в контейнерах (-0,9%),
25,8 млн т железной и марганцевой руды (-1,9%),
18,8 млн т строительных грузов (-4,4%),
18 млн т удобрений (-1,9%)
и 11,5 млн т черных металлов (-16,5%).
Основное влияние на показатели погрузки в целом оказывает снижение объема предъявления массовых грузов из-за спада активности в ряде отраслей, прежде всего угольной, металлургии, строительной и прочих, отмечает в своем сообщении РЖД.
Изменение конъюнктуры требует перестройки грузоотправителями логистических схем, в том числе с увеличением плеча доставки, о чем свидетельствует рост грузооборота на сети РЖД в марте на 0,8%.
Согласно данным, приведенным главой РЖД Олегом Белозеровым в марте на встрече с операторами, в феврале количество согласованных заявок на перевозку грузов в цистернах превышало фактическую погрузку на 35%, в зерновозах – на 33%, в минераловозах – на 26%, в полувагонах – на 24%. Под февральские заявки, погрузка по которым не осуществлялась, было заадресовано 3600 цистерн, 1300 зерновозов, 1200 минераловозов и 11 100 полувагонов. Это напрямую влияет на качество работы сети, подчеркивал он.
Для того чтобы грузоотправители могли заручиться гарантиями вывоза всего предъявляемого груза, а РЖД – увеличить объемы перевозок, Минтранс в конце прошлого года предложил узаконить применение принципа «вези или плати» на железной дороге в рамках заключаемых между грузоотправителями и РЖД договоров на перевозку. Применение данного механизма предполагалось сделать добровольным. Против выступили ФАС и Минэнерго, а также крупные грузоотправители. Обсуждение инициативы продолжается.
Замедление темпов падения погрузки на сети РЖД наблюдается уже несколько месяцев, напоминает управляющий партнер, сооснователь Rollingstock Agency (RSA) Александр Поликарпов. Но в марте произошли глобальные события, которые существенно повлияли на железнодорожный рынок и могут дать структурное изменение тренда – это конфликт на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Он затрагивает всю мировую экономику и существенно влияет на рынок углеводородов, а также прочих грузов, считает эксперт.
Доступность энергоресурсов – это основа промышленного производства большинства товаров, продолжает Поликарпов. «Уже растут спрос и цены на российские уголь и нефтяные грузы. Насколько долгосрочным будет этот тренд, покажет время.
В то же время для многих наших партнеров на Ближнем Востоке и в Персидском заливе ситуация становится более пессимистичной, что может негативно сказаться на общих проектах развития», – рассуждает он.
Экспортная цена на российский металлургический уголь в марте выросла на фоне увеличения ставок фрахта и ограниченного предложения на рынке. Это следует из обзора Центра ценовых индексов («Ведомости» писали об этом 1 апреля). По данным агентства, с 27 февраля по 27 марта стоимость 1 т такого угля на базисе FOB Дальний Восток увеличилась на 8% и составила $137. Неделей ранее цена была еще выше – $138/т. Основной рост пришелся на вторую неделю рассматриваемого периода – с 6 по 13 марта, когда уголь подорожал сразу на $7/т (на 6%) до $132/т.
В марте погрузка угля впервые в текущем году показала положительную динамику, увеличившись на 0,4% в годовом выражении, отмечает руководитель департамента транспорта RSA Александр Слободяник. Он также связывает это с положительной конъюнктурой внешнего рынка, которая заключается в увеличении спроса и росте цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. В ближайшие месяцы погрузка на сети может достигнуть уровня прошлого года или превысить его, полагает Слободяник.
Оба эксперта также отмечают вклад зерновых в динамику погрузки в марте и I квартале на фоне высокого урожая. Погрузка этой номенклатуры на сети в январе – марте выросла в полтора раза в годовом выражении до 8,5 млн т.