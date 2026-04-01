Падение погрузки на сети РЖД замедлилось

Экспортная цена на российский металлургический уголь в марте выросла на фоне увеличения ставок фрахта и ограниченного предложения на рынке. Это следует из обзора Центра ценовых индексов («Ведомости» писали об этом 1 апреля). По данным агентства, с 27 февраля по 27 марта стоимость 1 т такого угля на базисе FOB Дальний Восток увеличилась на 8% и составила $137. Неделей ранее цена была еще выше – $138/т. Основной рост пришелся на вторую неделю рассматриваемого периода – с 6 по 13 марта, когда уголь подорожал сразу на $7/т (на 6%) до $132/т.