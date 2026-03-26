Чистая прибыль РЖД в 2025 году упала в 22 раза до 2,3 млрд рублей
Чистая прибыль ОАО «РЖД» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2025 г. снизилась в 22 раза и составила 2,3 млрд руб. против 50,7 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.
При этом суммарные доходы холдинга за указанный период составили 3,6 трлн руб., что выше уровня 2024 г. на 10,4%. Доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 2,6 трлн руб., превысив показатели прошлого года на 8%. В то же время доходы от пассажирских перевозок составили 473,1 млрд руб., что выше уровня 2024 г. на 13%.
Показатель EBITDA «РЖД» в 2025 г. составил 1 трлн руб. с ростом к 2024 г. на 153,2 млрд руб., или 16,9%. Рентабельность по EBITDA выросла до рекордной отметки 29,1%, что подтверждает эффективность принимаемых менеджментом решений и умение компании адаптироваться к сложным внешним условиям, говорится в отчете компании.
Глава РЖД Олег Белозеров 18 марта сообщал, что компания согласовала с властями повышение лимита долговой нагрузки на 2026 г., но, как и в прошлом году, планирует не использовать его полностью, оставив запас в рамках установленного ограничения. Он рассказал, что компания обсуждала с правительством, что теоретически эту границу можно поднять до 4х, и именно такой уровень был закреплен на 2026 г. При этом он уточнил, что РЖД установило более жесткое ограничение – 3,9х.
29 декабря совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2026 г. – она составит 713,6 млрд руб. Это на 20% меньше инвестиций этого года. Основную часть, 531,4 млрд руб., направят на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. Туда входят 288 млрд руб. инвестиций на капитальный ремонт подвижного состава и инфраструктуры, замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи и пр