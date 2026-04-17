Решетников: малый и средний бизнес играют ведущую роль в трансформации экономики
Малый и средний бизнес остается главным двигателем структурных изменений в российской экономике. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его слова передает сайт Минэкономразвития.
По его словам, в условиях трансформации экономики предприятиям МСП необходимо быстрее адаптироваться к новым вызовам, включая рост влияния цифровых платформ, дефицит кадров и требования к повышению производительности труда.
«Задача – максимальное тиражирование тех методик и тех подходов, которые сейчас есть в бизнесе, возможностей, которые дают нам ИТ, дают нам искусственный интеллект для того, чтобы предпринимателям повысить собственную эффективность», – отметил министр.
В числе ключевых направлений он выделил внедрение технологий, включая искусственный интеллект, снижение издержек и развитие кадрового потенциала. Значительную роль в этом процессе, по его словам, должны сыграть региональные центры «Мой бизнес», которые помогают предпринимателям внедрять лучшие практики.
Отдельное внимание, по словам Решетникова, уделяется выстраиванию отношений между МСП и крупным бизнесом, в том числе через взаимодействие с банками, госкорпорациями и маркетплейсами. В частности, ведется работа по сокращению неплатежей поставщикам и обеспечению равных условий на цифровых платформах.
Министр добавил, что государство продолжит поддержку сектора, включая расширение «зонтичных» поручительств, объем которых увеличен до 266 млрд руб., а также развитие микрофинансирования и инфраструктуры – техно- и бизнес-парков с льготным доступом для предпринимателей.
15 апреля стало известно, что для сохранения льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) предприятиям общественного питания в 2027 г. необходимо в 2026 г. выплачивать сотрудникам зарплату не ниже средней по региону.