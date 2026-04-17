Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес

Решетников: малый и средний бизнес играют ведущую роль в трансформации экономики

Ведомости

Малый и средний бизнес остается главным двигателем структурных изменений в российской экономике. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его слова передает сайт Минэкономразвития.

По его словам, в условиях трансформации экономики предприятиям МСП необходимо быстрее адаптироваться к новым вызовам, включая рост влияния цифровых платформ, дефицит кадров и требования к повышению производительности труда.

«Задача – максимальное тиражирование тех методик и тех подходов, которые сейчас есть в бизнесе, возможностей, которые дают нам ИТ, дают нам искусственный интеллект для того, чтобы предпринимателям повысить собственную эффективность», – отметил министр.

В числе ключевых направлений он выделил внедрение технологий, включая искусственный интеллект, снижение издержек и развитие кадрового потенциала. Значительную роль в этом процессе, по его словам, должны сыграть региональные центры «Мой бизнес», которые помогают предпринимателям внедрять лучшие практики.

Отдельное внимание, по словам Решетникова, уделяется выстраиванию отношений между МСП и крупным бизнесом, в том числе через взаимодействие с банками, госкорпорациями и маркетплейсами. В частности, ведется работа по сокращению неплатежей поставщикам и обеспечению равных условий на цифровых платформах.

Министр добавил, что государство продолжит поддержку сектора, включая расширение «зонтичных» поручительств, объем которых увеличен до 266 млрд руб., а также развитие микрофинансирования и инфраструктуры – техно- и бизнес-парков с льготным доступом для предпринимателей.

15 апреля стало известно, что для сохранения льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) предприятиям общественного питания в 2027 г. необходимо в 2026 г. выплачивать сотрудникам зарплату не ниже средней по региону.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её