«Газпром» заявил, что ЕС «не может расстаться» с сезоном отбора газа из хранилищ
Осложняющим фактором для заполнения газовых хранилищ в текущем сезоне выступает динамика цен, заявили в российской компании. На нидерландском хабе TTF стоимость газа с поставкой в период с мая по сентябрь сейчас превышает цены на газ «на следующую зиму».
«Европа не может расстаться с сезоном отбора из подземных хранилищ газа», – констатировал «Газпром».
30 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасы в европейских ПХГ могут не достигнуть даже 70% к началу следующего сезона. По его словам, на ту же дату в 2025 г. уровень газа в хранилищах был на отметке 33,5%, а в 2024 г. – 58,7%. Хранилища Германии, Франции и Нидерландов – крупнейших потребителей газа в Евросоюзе – заполнены в среднем всего на 17,4%.
В марте Европа установила абсолютный рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) за всю историю наблюдений – 13,7 млрд куб. м, что на 15% выше уровня февраля и на 8% больше показателя марта 2025 г. Предыдущий максимум (12,85 млрд куб. м.) был зафиксирован в мае 2025 г. В I квартале 2026 г. поставки превысили 38 млрд куб. м, что на 13% выше год к году.