«Газпром» заявил, что ЕС «не может расстаться» с сезоном отбора газа из хранилищ

30 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что запасы в европейских ПХГ могут не достигнуть даже 70% к началу следующего сезона. По его словам, на ту же дату в 2025 г. уровень газа в хранилищах был на отметке 33,5%, а в 2024 г. – 58,7%. Хранилища Германии, Франции и Нидерландов – крупнейших потребителей газа в Евросоюзе – заполнены в среднем всего на 17,4%.