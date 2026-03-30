«Газпром» прогнозирует снижение запасов газа в европейских хранилищах

«Газпром» прогнозирует снижение запасов газа в европейских хранилищахЗапасы газа Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть и 70%
Запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) могут не достигнуть даже 70% к началу следующего сезона. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«На ту же дату в 2025 г. он [уровень газа в хранилищах] был на отметке 33,5%, а в 2024 г. – 58,7%. Можно предположить, что запасы в европейских ПХГ к началу следующего сезона отбора могут не достигнуть даже 70%», – сказал он.
По данным Gas Infrastructure Europe, сезон отбора в Европе продолжается, уровень запасов снизился до 28%. «Газпром» отметил, что газ из хранилищ продолжают расходовать Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Хорватия, Чехия, Швеция.
Хранилища Германии, Франции и Нидерландов – крупнейших потребителей газа в Евросоюзе – заполнены в среднем всего на 17,4%.
6 марта ТАСС писал, что поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС за первые два месяца 2026 г. увеличились на 11% год к году и приблизились к 4,5 млрд куб. м. В январе – феврале импорт российского СПГ Евросоюзом составил около 4,3 млрд куб. м против 3,9 млрд годом ранее. В феврале объем поставок достиг 2,07 млрд куб. м, что на 9% ниже январского показателя, но на 11% выше уровня февраля 2025 г.