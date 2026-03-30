«Газпром» прогнозирует снижение запасов газа в европейских хранилищах

6 марта ТАСС писал, что поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС за первые два месяца 2026 г. увеличились на 11% год к году и приблизились к 4,5 млрд куб. м. В январе – феврале импорт российского СПГ Евросоюзом составил около 4,3 млрд куб. м против 3,9 млрд годом ранее. В феврале объем поставок достиг 2,07 млрд куб. м, что на 9% ниже январского показателя, но на 11% выше уровня февраля 2025 г.