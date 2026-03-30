Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес

«Газпром» прогнозирует снижение запасов газа в европейских хранилищах

Запасы газа Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть и 70%
Ведомости

Запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) могут не достигнуть даже 70% к началу следующего сезона. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«На ту же дату в 2025 г. он [уровень газа в хранилищах] был на отметке 33,5%, а в 2024 г. – 58,7%. Можно предположить, что запасы в европейских ПХГ к началу следующего сезона отбора могут не достигнуть даже 70%», – сказал он.

По данным Gas Infrastructure Europe, сезон отбора в Европе продолжается, уровень запасов снизился до 28%. «Газпром» отметил, что газ из хранилищ продолжают расходовать Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Хорватия, Чехия, Швеция.

Хранилища Германии, Франции и Нидерландов – крупнейших потребителей газа в Евросоюзе – заполнены в среднем всего на 17,4%.

6 марта ТАСС писал, что поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС за первые два месяца 2026 г. увеличились на 11% год к году и приблизились к 4,5 млрд куб. м. В январе – феврале импорт российского СПГ Евросоюзом составил около 4,3 млрд куб. м против 3,9 млрд годом ранее. В феврале объем поставок достиг 2,07 млрд куб. м, что на 9% ниже январского показателя, но на 11% выше уровня февраля 2025 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте