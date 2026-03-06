В 2026 году Россия на 11% нарастила поставки СПГ в Евросоюз
Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз за первые два месяца 2026 г. увеличились на 11% год к году и приблизились к 4,5 млрд кубометров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных европейского аналитического центра Bruegel.
В январе–феврале импорт российского СПГ Евросоюзом составил около 4,3 млрд кубометров против 3,9 млрд годом ранее. В феврале объем поставок достиг 2,07 млрд кубометров, что на 9% ниже январского показателя, но на 11% выше уровня февраля 2025 г. Отгрузки несколько снизились после рекордного января.
В то же время импорт СПГ из США и Тринидада и Тобаго в феврале сократился на 3,5% по сравнению с январем до 7,7 млрд кубометров, но за два месяца поставки из этих стран в Европу выросли на 30%, достигнув 15,6 млрд кубометров.
С начала года в европейские страны также поступило около 2,5 млрд кубометров СПГ из Африки и 1,4 млрд с Ближнего Востока. Общий импорт сжиженного газа странами ЕС в феврале составил 12,9 млрд кубометров, что на 6% больше, чем в январе, и на 20% превышает показатель февраля 2025 г. В целом за январь–февраль закупки СПГ Европой выросли на 13% до 25,1 млрд кубометров.
5 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в России пока не приняли решение о приостановке поставок газа в Европу, но газовые компании наблюдают за возникновением новых премиальных рынков для экспорта.
4 марта президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия может остановить поставки газа на рынки Европы уже сейчас и уйти на более перспективные рынки. По его словам, рост цен на газ на европейском рынке напрямую не связан с поставками – их никто не сокращал. Рост вызван общей ситуацией на мировых рынках.