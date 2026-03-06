В 2026 году Россия на 11% нарастила поставки СПГ в Евросоюз

С начала года в европейские страны также поступило около 2,5 млрд кубометров СПГ из Африки и 1,4 млрд с Ближнего Востока. Общий импорт сжиженного газа странами ЕС в феврале составил 12,9 млрд кубометров, что на 6% больше, чем в январе, и на 20% превышает показатель февраля 2025 г. В целом за январь–февраль закупки СПГ Европой выросли на 13% до 25,1 млрд кубометров.