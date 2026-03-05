Песков: Россия отслеживает новые премиальные рынки для поставок газа

4 марта президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия может остановить поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные рынки. Он подчеркнул, что рост цен на газ на европейском рынке напрямую не связан с поставками. По словам российского лидера, поставки никто не сокращал, рост вызван общей ситуацией на мировых рынках.