Песков: Россия отслеживает новые премиальные рынки для поставок газа
В России пока не приняли решение о приостановке поставок газа в Европу, однако газовые компании отслеживают ситуацию и наблюдают за возникновением новых премиальных рынков для экспорта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно же, наши газовые компании в контакте со всеми представителями глобального газового рынка. И они четко отслеживают ситуацию и понимают, где возникают новые премиальные рынки», – сказал представитель Кремля.
4 марта президент РФ Владимир Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что Россия может остановить поставки газа на европейские рынки уже сейчас и уйти на более перспективные рынки. Он подчеркнул, что рост цен на газ на европейском рынке напрямую не связан с поставками. По словам российского лидера, поставки никто не сокращал, рост вызван общей ситуацией на мировых рынках.
5 марта газета Financial Times (FT) писала, что в Европе возникла угроза нового энергетического кризиса на фоне увеличения цен на энергоносители и эскалации конфликта в странах Ближнего Востока. Издание отметило, что конфликт Израиля, США и Ирана привел к росту цен на газ в Европе до рекордного с 2023 г. уровня.