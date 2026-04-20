Бизнес

Прием заявок на торги по продаже Рижского вокзала завершился

Ведомости

Подача заявок на участие в торгах по продаже комплекса зданий Рижского вокзала в Москве завершена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на извещение.

Торги по продаже вокзала запланированы на 29 апреля. Цена стартует от 4 млрд руб., задаток составляет 400,9 млн руб. Шаг аукциона – 200,5 млн руб.

13 апреля РЖД выставили комплекс зданий Рижского вокзала на продажу на «Авито». В лот входят основное здание вокзала, построенное в 1901 г., площадью 3925,5 кв. м и двухэтажное нежилое здание 1929 г. постройки площадью 3786,4 кв. м. В состав предложения также включен земельный участок площадью 13 693 кв. м.

6 апреля РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers в «Москва-сити», введенный в эксплуатацию в 2024 г. К продаже за 280 млрд руб. предлагаются две башни высотой 286,9 м. Торги состоятся 21 мая в 12:00 мск.

