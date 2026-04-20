Прием заявок на торги по продаже Рижского вокзала завершился

13 апреля РЖД выставили комплекс зданий Рижского вокзала на продажу на «Авито». В лот входят основное здание вокзала, построенное в 1901 г., площадью 3925,5 кв. м и двухэтажное нежилое здание 1929 г. постройки площадью 3786,4 кв. м. В состав предложения также включен земельный участок площадью 13 693 кв. м.