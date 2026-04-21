Кремлю неизвестно о возможной остановке транзита казахстанской нефти в Германию
Кремль не располагает информацией о возможной остановке транзита казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» с 1 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вот этого, этого я не знаю. Это нужно в наши соответствующие компании обращаться. Мы попробуем уточнить ситуацию. Здесь я не готов вам что-то ответить», – сказал Песков.
21 апреля Reuters сообщал, что поставки казахстанской нефти в ФРГ по «Дружбе» могут якобы прекратиться с 1 мая.