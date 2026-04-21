Маринычева переизбрали на должность гендиректора «Алросы»
Наблюдательный совет «Алросы» продлил на три года полномочия Павла Маринычева в качестве генерального директора – председателя правления алмазодобывающей компании.
Совет принял это решение единогласно.
Маринычев был избран на пост гендиректора «Алросы» на три года в мае 2023 г. На этом посту он сменил Сергея Иванова, который возглавлял компанию с марта 2017 г.
Маринычев родился в 1978 г. Несколько лет работал в Региональной энергетической комиссии республики Саха. Потом перешел на должность заместителя генерального директора «Сахатранснефтегаза». 2010 г. указом президента был назначен заместителем председателя правительства республики. «Дочку» «Алросы» – «Алмазы Анабары» – возглавил в 2016 г.