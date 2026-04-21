Правительство и бизнес обсудили новый экспортный курс

«Многие наши партнеры в странах Азии, Африки, Ближнего Востока все чаще говорят не столько о закупках, сколько о совместном развитии. Им важно не просто купить продукт, а получить доступ к технологиям, к производству, к экспертизе», – отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о разработке «стандарта партнерства» – типовой инструкции для выхода на рынки 29 дружественных стран. Конечным оценщиком этой работы станет бизнес, подчеркнул министр.