Правительство и бизнес обсудили новый экспортный курс
21 апреля в «Деловой России» прошла встреча представителей правительства и предпринимателей, посвященная новым подходам к экспортной политике и международной кооперации. Ключевая тема – переход от простых поставок к совместным проектам, локализации и трансферу технологий.
«Многие наши партнеры в странах Азии, Африки, Ближнего Востока все чаще говорят не столько о закупках, сколько о совместном развитии. Им важно не просто купить продукт, а получить доступ к технологиям, к производству, к экспертизе», – отметил председатель «Деловой России» Алексей Репик. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил о разработке «стандарта партнерства» – типовой инструкции для выхода на рынки 29 дружественных стран. Конечным оценщиком этой работы станет бизнес, подчеркнул министр.
В дискуссии также участвовали председатель комиссии Госсовета по международной кооперации Александр Цыбульский, гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина и другие. Предприниматели выдвинули предложения по развитию экспорта, включая создание зарубежной инфраструктуры присутствия российских товаров и поддержку высокотехнологичных отраслей.
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы «Сделано в России».
В сентябре 2025 г. в РЭЦ заявили, что российский экспорт должен развиваться с уклоном на высокотехнологичную и высокопередельную продукцию.
В апреле 2026 г. РЭЦ организовал экспозицию «Сделано в России» на выставке в Ташкенте, представив разработки в области машиностроения, автоматизации и робототехники.