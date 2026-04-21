Презервативы Durex подорожают на 30% из-за войны в Иране
Малазийская корпорация Karex Bhd., производящая презервативы Durex, One и Carex, готовится повысить цены на свою продукцию на 30% из-за войны на Ближнем Востоке, сообщил Bloomberg гендиректор компании Го Миа Киат.
«Это, безусловно, одна из самых масштабных корректировок цен, которые мы проводили за очень долгое время», – сказал он.
Повышение цены произойдет в течение следующих двух – трех месяцев. Пока компания располагает достаточным количеством сырья для поддержания производства. Глава корпорации не стал отрицать, что цены вырастут еще, если война продолжится, так как заменители найти непросто.
Го Миа Киат рассказал, что производственные затраты выросли на 25-30% с начала войны из-за нехватки химикатов, получаемых из нефти, и роста цен на сырье, что отразилось на всей цепочке поставок. По его словам, сбои приведут к росту стоимости упаковки и смазочных материалов для презервативов.
18 апреля агентство Reuters со ссылкой на данные Kpler и Wood Mackenzie писало, что почти за 50 дней военного конфликта в Иране глобальный рынок недосчитался более 500 млн баррелей сырой нефти и конденсата. В денежном выражении ущерб превышает $50 млрд.