Reuters: война в Иране обошлась экономике в $50 млрд потерянной нефти
Почти за 50 дней военного конфликта в Иране глобальный рынок недосчитался более 500 млн баррелей сырой нефти и конденсата. В денежном выражении ущерб превышает $50 млрд, пишет агентство Reuters со ссылкой на данные Kpler и Wood Mackenzie.
В марте только арабские страны Персидского залива потеряли около 8 млн баррелей добычи в сутки – это почти равно совокупному объему производства американских гигантов Exxon Mobil и Chevron. Экспорт авиационного керосина из Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ рухнул с 19,6 млн баррелей в феврале до 4,1 млн за март и апрель вместе взятые. По оценкам Reuters, потерянного объема хватило бы на 20 000 трансатлантических рейсов между Нью-Йорком и Лондоном.
Хотя министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива после соглашения о прекращении огня в Ливане, эксперты прогнозируют крайне медленное восстановление. Тяжелые месторождения в Кувейте и Ираке могут выйти на нормальный режим только через 4-5 месяцев, а ущерб, нанесенный НПЗ и газовому комплексу Рас-Лаффан в Катаре, потребует, по оценкам аналитиков, нескольких лет для полной ликвидации.
При этом мировые наземные запасы сырой нефти только за апрель сократились на 45 млн баррелей, а простои в добыче с конца марта достигли 12 млн баррелей в сутки. Потеря 500 млн баррелей при средней цене $100 за баррель эквивалентна 1% ВВП Германии или совокупному ВВП Латвии и Эстонии, подчеркивают аналитики. Последствия кризиса, предупреждают эксперты, рынок будет ощущать еще много месяцев и даже лет.
Как писали «Ведомости», страны Персидского залива в марте на треть сократили добычу нефти. Это будет способствовать сохранению высоких цен на нефть.