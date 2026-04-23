Песков: Россия вносит вклад в стабилизацию цен на нефть
Российская сторона вносит свой вклад в стабилизацию цен на нефть и минимизацию последствий кризиса для глобальной энергетической области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он отметил, что Москва продолжает поставки нефти. В то же время, по словам Пескова, спрос растет, а количество предлагаемой нефти на рынке сокращается.
«Каких-либо других инициатив сейчас пока на повестке дня нет», – добавил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о возможных действиях в рамках ОПЕК+.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 23 апреля говорил, что странам Европы будет сложно обойтись без импорта российской нефти. «Все мы понимали и понимаем в Европе, что, несмотря на то что нефть часто используется как какой-то инструмент в геополитической дуэли, мы с большим трудом сможем прожить без ущерба и потерь, если не будем импортировать на территорию Европы нефть и из РФ», – сказал он.