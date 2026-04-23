Фицо: страны ЕС с трудом смогут прожить без российской нефти
Странам Европы будет сложно обойтись без импорта российской нефти. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, видеозапись его выступления опубликована в соцсети Facebook
«Все мы понимали и понимаем в Европе, что, несмотря на то что нефть часто используется как какой-то инструмент в геополитической дуэли, мы с большим трудом сможем прожить без ущерба и потерь, если не будем импортировать на территорию Европы нефть и из РФ», – сказал он.
Фицо отметил, что остановка поставок нефти по трубопроводу «Дружба» нанесла ущерб в размере более 10 млрд евро гражданам стран Евросоюза. Он уточнил, что в результате конфликта США и Ирана население вынуждено платить повышенную цену за нефтепродукты.
Словакия вновь начала получать нефть по «Дружбе» с 02:00 по местному времени (03:00 мск) 23 апреля. Украина запустила поставки после окончания ремонтных работ. Пока трубопровод был заблокирован Киевом, Словакия и Венгрия в ответ блокировали предоставление кредита ЕС в размере 90 млрд евро.