В Словакию начала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»

Ведомости

Словакия начала получать нефть по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщила министр экономики страны Дениса Сакова в социальной сети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В настоящее время приемка нефти осуществляется в соответствии с согласованным планом», – написала она.

Нефть начала поступать в 02:00 по местному времени (03:00 мск).

22 апреля Сакова написала, что Украина запустила поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Венгерская нефтегазовая компания MOL ожидала поставки нефти на следующий день.

21 апреля в Кремле сообщали, что Москва готова возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. В тот же день Украина завершила ремонт на участке нефтепровода.

Трубопровод был поврежден в конце января, это привело к остановке транзита в Венгрию и Словакию. Остановка поставок нефти помешала выделению европейского кредита Киеву. Министр по делам Евросоюза Янош Бока положительно оценил политику Будапешта, которая заключалась в блокировке решения ЕС о выдаче Киеву кредита в 90 млрд евро, пока не заработает трубопровод.

