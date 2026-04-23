В Словакию начала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»
Словакия начала получать нефть по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщила министр экономики страны Дениса Сакова в социальной сети Facebook
«В настоящее время приемка нефти осуществляется в соответствии с согласованным планом», – написала она.
Нефть начала поступать в 02:00 по местному времени (03:00 мск).
22 апреля Сакова написала, что Украина запустила поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Венгерская нефтегазовая компания MOL ожидала поставки нефти на следующий день.
Трубопровод был поврежден в конце января, это привело к остановке транзита в Венгрию и Словакию. Остановка поставок нефти помешала выделению европейского кредита Киеву. Министр по делам Евросоюза Янош Бока положительно оценил политику Будапешта, которая заключалась в блокировке решения ЕС о выдаче Киеву кредита в 90 млрд евро, пока не заработает трубопровод.