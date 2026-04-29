Сборку автомобилей Exeed перенесут из Подмосковья в Санкт-Петербург

Собеседник в крупном дилерском холдинге пояснил, что создаваемое СП рассматривает площадку в Шушарах как основное направление для локализации бренда в РФ. Завод, который изначально принадлежал General Motors, позднее был выкуплен Hyundai, а после ухода корейской компании перешел к АГР. По словам другого источника, китайская сторона ожидала, что российский партнер подаст документы в Минпромторг для внесения Exeed в специнвестконтракт (СПИК), заключенный с Mercedes в 2019 г., но этого не произошло. Внесение в СПИК дает право на субсидирование утильсбора и участие в госпрограммах.