Сборку автомобилей Exeed перенесут из Подмосковья в Санкт-Петербург
Производство автомобилей Exeed в России планируют перенести с бывшего завода Mercedes в Подмосковье на площадку холдинга АГР в петербургских Шушарах. Об этом «Ведомостям» сообщили пять источников. Сейчас китайский бренд формирует совместное предприятие с АГР.
Собеседник в крупном дилерском холдинге пояснил, что создаваемое СП рассматривает площадку в Шушарах как основное направление для локализации бренда в РФ. Завод, который изначально принадлежал General Motors, позднее был выкуплен Hyundai, а после ухода корейской компании перешел к АГР. По словам другого источника, китайская сторона ожидала, что российский партнер подаст документы в Минпромторг для внесения Exeed в специнвестконтракт (СПИК), заключенный с Mercedes в 2019 г., но этого не произошло. Внесение в СПИК дает право на субсидирование утильсбора и участие в госпрограммах.
Завод Mercedes в подмосковном Есипове мощностью 20 000 автомобилей в год был запущен в 2019 г., но после ухода немецкого концерна из России в 2022 г. простаивал. В апреле 2023 г. его приобрела дилерская группа «Автодом», а через год там началась сборка Exeed.
В 2024-2025 гг. на площадке выпустили 16 400 машин. Дилерам поставлялись модели VX, TXL и RX. По итогам 2025 г. в России было реализовано 21 700 автомобилей Exeed, что позволило бренду остаться лидером премиум-сегмента. В I квартале 2026 г. продажи составили почти 4000 штук. На месте Exeed в Есипове может начаться производство коммерческой техники китайского бренда Foton.