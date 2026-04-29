Производство Exeed перенесут на завод АГР в Санкт-Петербурге

По словам собеседника в крупном дилерском холдинге, сейчас Exeed формирует совместное предприятие с АГР, в рамках которого планируется организация сборки на площадке в Шушарах. Речь идет о заводе, который изначально принадлежал американской GM, позднее был выкуплен Hyundai, а после ухода корейской компании из России перешел к АГР. Это направление рассматривается как основное с точки зрения локализации бренда в РФ, уточнил он.