Производство Exeed перенесут на завод АГР в Санкт-Петербурге

Производство Exeed перенесут на завод АГР в Санкт-ПетербургеРоссийский холдинг продолжает консолидацию выпуска брендов Chery на своих мощностях
Холдинг АГР планирует запустить производство автомобилей Exeed (суббренд Chery) в Санкт-Петербурге, сборку этих машин перенесут c бывшего завода Mercedes в Подмосковье. Об этом «Ведомостям» рассказали пять источников – два среди дилеров марки, еще три – знакомых с бизнесом АГР и «Автодома». Последней компании принадлежит предприятие в подмосковном Есипове, где собирают Exeed.
По словам собеседника в крупном дилерском холдинге, сейчас Exeed формирует совместное предприятие с АГР, в рамках которого планируется организация сборки на площадке в Шушарах. Речь идет о заводе, который изначально принадлежал американской GM, позднее был выкуплен Hyundai, а после ухода корейской компании из России перешел к АГР. Это направление рассматривается как основное с точки зрения локализации бренда в РФ, уточнил он.