Чистая прибыль «Ленты» снизилась на 16,3% за I квартал

Ведомости

Чистая прибыль одной из крупнейших розничных сетей России «Лента» за I квартал 2026 г. сократилась на 16,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 4,99 млрд руб. Рентабельность показателя упала на 77 б. п. до 1,6%.

Выручка компании за указанный период увеличилась на 23,4% год к году и достигла 306,9 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 22,2% до 67 млрд руб. Валовая рентабельность снизилась на 21 б. п. и составила 21,8%. EBITDA выросла на 0,7% до 16,4 млрд руб. Рентабельность показателя уменьшилась на 121 б. п. и достигла 5,3%.

Розничные продажи показали рост на 23,7% и составили 304,7 млрд руб. Онлайн-продажи выросли на 18,8% до 21,1 млрд руб. Рост собственных сервисов составил 40,9%.

Общая торговая площадь за январь – март увеличилась на 27,5% и достигла 3386 кв. м из-за открытий в формате магазинов у дома и покупки сетей «Реми», «ОБИ Россия» и «Молния». Группа открыла (с учетом закрытий) 245 торговых точек у дома, 10 супермаркетов и 88 магазинов дрогери.

По итогам 2025 г. выручка «Ленты» увеличилась на 24,2% в годовом выражении и достигла 1,1 трлн руб. Сопоставимые продажи (LFL) в прошлом году выросли на 10,4% год к году. Онлайн-продажи возросли на 18,5% до 74,8 млрд руб. Доля онлайн-продаж от суммарной выручки компании составила около 7%. Общее количество магазинов компании продемонстрировало рост до 6760 на 31 декабря 2025 г.

