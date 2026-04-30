Чистая прибыль «Ленты» снизилась на 16,3% за I квартал

По итогам 2025 г. выручка «Ленты» увеличилась на 24,2% в годовом выражении и достигла 1,1 трлн руб. Сопоставимые продажи (LFL) в прошлом году выросли на 10,4% год к году. Онлайн-продажи возросли на 18,5% до 74,8 млрд руб. Доля онлайн-продаж от суммарной выручки компании составила около 7%. Общее количество магазинов компании продемонстрировало рост до 6760 на 31 декабря 2025 г.