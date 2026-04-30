Кабмин решил не продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера
Правительство решило не продлевать мораторий на обнуление топливного демпфера. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, власти исходят из текущей ситуации на рынке. «Мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства», – сказал Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума (цитата по ТАСС).
Он добавил, что при необходимости вопрос может быть пересмотрен: «Если будет потребность в этом, тогда отдельно будет принято решение».
Демпферный механизм компенсирует нефтяным компаниям разницу между экспортными и внутренними ценами, позволяя сдерживать рост стоимости топлива. Мораторий на обнуление этих выплат действовал с октября 2025 г. до 1 мая 2026 г.
До этого власти допускали возможность его продления. 10 апреля Новак говорил, что рассматриваются варианты пролонгации – от нескольких месяцев до конца года.
Премьер-министр Михаил Мишустин 7 апреля подчеркивал, что приоритетом остается защита внутреннего топливно-энергетического рынка. По его словам, необходимо не допустить переноса внешнего ценового давления на потребителей и обеспечить стабильное снабжение, для чего используются различные меры, включая демпфер и ограничения на экспорт топлива и удобрений.