Правительство поддержало продление моратория на обнуление топливного демпфера

7 апреля 2026 г. премьер-министр Михаил Мишустин назвал главным приоритетом для России защиту внутреннего топливно-энергетического рынка. Он указал, что сейчас нельзя допустить переноса внешнего ценового шока на российских потребителей. В стране нужно обеспечить надежные снабжение и баланс. Для этого созданы определенные механизмы, в том числе действует топливный демпфер, мораторий на его обнуление, введены временные ограничения на экспорт бензина, минеральных удобрений и др.