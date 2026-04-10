Правительство поддержало продление моратория на обнуление топливного демпфера
Правительство России поддерживает продление моратория на обнуление выплат по топливному демпферу. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Он уточнил, что рассматриваются варианты продления от нескольких месяцев до конца текущего года.
«Мы определимся в ближайшее время», – подчеркнул Новак (цитата по ТАСС).
12 октября 2025 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться до 1 мая 2026 г.
7 апреля 2026 г. премьер-министр Михаил Мишустин назвал главным приоритетом для России защиту внутреннего топливно-энергетического рынка. Он указал, что сейчас нельзя допустить переноса внешнего ценового шока на российских потребителей. В стране нужно обеспечить надежные снабжение и баланс. Для этого созданы определенные механизмы, в том числе действует топливный демпфер, мораторий на его обнуление, введены временные ограничения на экспорт бензина, минеральных удобрений и др.