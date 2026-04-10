Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Правительство поддержало продление моратория на обнуление топливного демпфера

Ведомости

Правительство России поддерживает продление моратория на обнуление выплат по топливному демпферу. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он уточнил, что рассматриваются варианты продления от нескольких месяцев до конца текущего года.

«Мы определимся в ближайшее время», – подчеркнул Новак (цитата по ТАСС).

12 октября 2025 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться до 1 мая 2026 г.

7 апреля 2026 г. премьер-министр Михаил Мишустин назвал главным приоритетом для России защиту внутреннего топливно-энергетического рынка. Он указал, что сейчас нельзя допустить переноса внешнего ценового шока на российских потребителей. В стране нужно обеспечить надежные снабжение и баланс. Для этого созданы определенные механизмы, в том числе действует топливный демпфер, мораторий на его обнуление, введены временные ограничения на экспорт бензина, минеральных удобрений и др.

