Мишустин назвал приоритетом защиту внутреннего топливно-энергетического рынка
Главным приоритетом для России остается защита внутреннего топливно-энергетического рынка. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о развитии топливно-энергетического комплекса.
Он отметил, что сейчас нельзя допустить переноса внешнего ценового шока на российских потребителей. По словам премьера, в РФ необходимо обеспечить надежные снабжение и баланс. Для этого уже созданы определенные механизмы, напомнил Мишустин. В частности, действует топливный демпфер, мораторий на его обнуление, введены временные ограничения на экспорт бензина, минеральных удобрений, донастраиваются и др.
В ходе стратегической сессии участники мероприятия обсудят, какие дополнительные шаги нужны, чтобы обеспечить стабильность внутреннего рынка, защитить интересы россиян, объяснил российский премьер-министр. По его словам, вырабатываемые решения должны быть направлены на устойчивую работу отрасли при любых сценариях.
7 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал в ходе брифинга, что Россия получает большое количество запросов на поставки энергоресурсов на фоне мирового энергетического кризиса. По его словам, РФ ведет переговоры таким образом, «чтобы ситуация наилучшим образом соответствовала именно нашим интересам».
На фоне растущего спроса расширяется и география поставок. Так, 6 апреля сообщалось, что Шри-Ланка планирует начать импорт российской нефти с середины апреля. Как заявил министр транспорта, автомагистралей и городского развития страны Бимал Ратнаяке, стороны уже прорабатывают финансовые механизмы расчетов.
В марте нефтегазовые доходы бюджета выросли на 45% по сравнению с февралем (до 617 млрд руб.). К январю рост составил 56,9% – тогда они были на минимуме с июля 2020 г. (393,2 млрд руб.). При этом они все еще остаются ниже, чем год назад, – на 43%. В целом за январь – март доходы бюджета от нефти и газа упали на 45,4% год к году.