ЦБ рекомендовал реструктурировать долги субъектов МСП в зоне ЧС
Предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от паводка, до 31 декабря 2026 г. могут обратиться к кредитору за получением отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа. Об этом сообщил Центральный банк России.
Если оснований для предоставления льготного периода по закону, банкам и некредитным финансовым организациям рекомендуется рассматривать заявления об изменении условий договора и предоставлять отсрочку по собственным программам реструктуризации. Во время отсрочки не могут начисляться штрафы и пени.
Регулятор подчеркнул, что кредиторам нужно оперативно направлять уточненные данные о платежах заемщикам – субъектам МСП. Реструктуризация не должна ухудшить их кредитную историю.
30 апреля «Ведомости» писали, что бизнес попросил власти поддержать предприятия Дагестана после масштабных наводнений, произошедших в марте. «Опора России» направила письмо председателю кабмина Михаилу Мишустину, подписанное ее президентом Александром Калининым. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) отправил обращение за подписью президента объединения Алексея Волкова в Минэкономразвития.
С конца марта Дагестан и Чечня столкнулись с наводнением, которое вызвали аномальные ливни и прорыв плотины. Оно стало крупнейшим за последние 100 лет и повредило более 600 домовладений и мосты, в том числе участок трассы «Кавказ».