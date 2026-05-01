Цены на газ в Европе в апреле превысили $540 за 1000 кубометров

Ведомости

Средние биржевые цены на газ в Европе по итогам апреля, второго месяца ограничений судоходства в Ормузском проливе, составили более $540 за 1000 куб. м. Об этом свидетельствуют расчеты «РИА Новости» на основе данных биржи ICE.

Средняя цена ближайших фьючерсов по индексу TTF, ключевого газового хаба в Нидерландах, достигла $543 за 1000 куб. м. В начале месяца котировки поднимались до $663,1, а минимальное значение было зафиксировано 17 апреля на уровне $466,9 на фоне сообщений об открытии пролива. При этом ограничения в Ормузе сохраняются, поскольку конфликт на Ближнем Востоке не урегулирован.

В марте средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 59% к февралю и впервые с февраля 2023 г. превысили $600. Рост начался 2 марта после начала ударов США и Израиля по Ирану.

Пиковое значение за период составило $853,7 – оно было достигнуто 19 марта после заявлений главы QatarEnergy Саада аль-Кааби о повреждении двух линий по производству СПГ в Катаре. Такой уровень до этого не фиксировался с января 2023 г. Исторический максимум – $3892 за 1000 куб. м – был зафиксирован весной 2022 г.

19 марта спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предупреждал Европу о «цунами цен» на нефть и газ на фоне отказа ЕС от российских поставок.

