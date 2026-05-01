Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта «ИжАвиа»
Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «ИжАвиа» до 28 июля 2026 г. Об этом сообщили в ведомстве.
«Решение принято на основании акта обязательного профилактического визита на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска», – поясняется в сообщении.
В ходе проверки с участием Ространснадзора и специалистов Росавиации выявлены нарушения воздушного законодательства. Среди них – допуск к полетам самолета с неполным техобслуживанием, недостатки в системе управления безопасностью полетов и превышение норм рабочего времени персонала.
Несмотря на ограничения, «ИжАвиа» продолжает операционную деятельность. Устранение нарушений находится на контроле Ространснадзора. В случае, если до 28 июля недостатки не будут устранены, сертификат эксплуатанта может быть аннулирован.
От авиакомпании ожидают план устранения замечаний. Руководству рекомендовано пересмотреть систему управления безопасностью полетов, провести структурные и кадровые изменения, назначить ответственного за соответствующее направление и провести внутренний аудит подразделений, отвечающих за летную годность и техническое обслуживание.
Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров подчеркнул, что безопасность полетов является ключевым приоритетом отрасли. По его словам, без выстраивания эффективной системы управления безопасностью и надлежащего техобслуживания перевозчику придется уйти с рынка.
«ИжАвиа» выполняет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по России, а также занимается туристическими программами. Компания находится в собственности Удмуртской Республики.