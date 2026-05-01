Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,978+0,6%BISVP10,43-0,29%KUZB0,031-0,65%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,82+0,11%RGBITR782,42+0,22%
Главная / Бизнес /

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта «ИжАвиа»

Ведомости

Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «ИжАвиа» до 28 июля 2026 г. Об этом сообщили в ведомстве.

«Решение принято на основании акта обязательного профилактического визита на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска», – поясняется в сообщении.

В ходе проверки с участием Ространснадзора и специалистов Росавиации выявлены нарушения воздушного законодательства. Среди них – допуск к полетам самолета с неполным техобслуживанием, недостатки в системе управления безопасностью полетов и превышение норм рабочего времени персонала.

Мишустин утвердил программу безопасности полетов гражданских воздушных судов

Бизнес / Транспорт

Несмотря на ограничения, «ИжАвиа» продолжает операционную деятельность. Устранение нарушений находится на контроле Ространснадзора. В случае, если до 28 июля недостатки не будут устранены, сертификат эксплуатанта может быть аннулирован.

От авиакомпании ожидают план устранения замечаний. Руководству рекомендовано пересмотреть систему управления безопасностью полетов, провести структурные и кадровые изменения, назначить ответственного за соответствующее направление и провести внутренний аудит подразделений, отвечающих за летную годность и техническое обслуживание.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров подчеркнул, что безопасность полетов является ключевым приоритетом отрасли. По его словам, без выстраивания эффективной системы управления безопасностью и надлежащего техобслуживания перевозчику придется уйти с рынка.

«ИжАвиа» выполняет регулярные пассажирские и грузовые перевозки по России, а также занимается туристическими программами. Компания находится в собственности Удмуртской Республики.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь