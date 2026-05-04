Деловая активность в обрабатывающих отраслях продолжила снижаться в апреле
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в апреле 2026 г. составил 48,1 пункта против 48,3 в марте. Об этом свидетельствует отчет S&P Global. Значение индекса больше 50 баллов говорит о росте деловой активности, ниже – о его спаде.
Согласно отчету, в апреле производители зафиксировали снижение объемов производства на фоне слабого спроса и сокращения новых заказов. Темпы падения были значительными, но уменьшились относительно предыдущего месяца. Снижение покупательной способности потребителей стало причиной сокращения продаж новых товаров. Сокращение новых экспортных заказов также сказалось на общем объеме новых продаж.
Затраты на производство выросли. Рост цен на доставку, логистику и сырье привел к резкому подорожанию товаров. Респонденты заявили, что перенесли высокие издержки на плечи покупателей за счет повышения отпускных цен.
В апреле предприятия стали сокращать численность персонала более быстрыми темпами. Темпы сокращения рабочих мест были самыми высокими за четыре года.
Оптимизм респондентов в отношении перспектив производства на предприятиях обрабатывающей промышленности улучшился. Уровень уверенности был самым высоким за последние семь месяцев. Компании связали позитивные ожидания с надеждой на увеличение спроса на экспортных рынках.
В марте индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 48,3 с 49,5 пункта в феврале. Сокращение производства было самым быстрым с начала 2026 г. Из-за снижения притока новых заказов компании скорректировали закупки в сторону уменьшения. Падение покупательской активности было самым сильным за четыре года. Занятость падала четвертый месяц подряд, но самыми медленными темпами за год.