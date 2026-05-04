Деловая активность в обрабатывающих отраслях продолжила снижаться в апреле

В марте индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 48,3 с 49,5 пункта в феврале. Сокращение производства было самым быстрым с начала 2026 г. Из-за снижения притока новых заказов компании скорректировали закупки в сторону уменьшения. Падение покупательской активности было самым сильным за четыре года. Занятость падала четвертый месяц подряд, но самыми медленными темпами за год.