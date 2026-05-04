Х5 купил дистрибьютора продуктов питания «ВКТ»
Х5 (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») объявила о покупке одного из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания Нижегородской области и Приволжья «ВКТ».
Приобретение позволит ускорить развитие формата «Около» в регионе и расширить товарное предложение для франчайзи. Ассортимент поставок дистрибьютора включает более 5000 наименований. Управляющий директор «Около» Игорь Плетнев заявил, что компания видит потенциал синергии при интеграции с региональными дистрибьюторами и рассматривает различные варианты партнерства, которые также включают работу по схеме мастер-франшизы и создание совместных предприятий.
Сейчас 5996 магазинов под брендом «Около» работают в 53 российских субъектах. По данным рейтинга InfoLine, в прошлом году сеть стала лидером среди крупнейших франчайзинговых сетей FMCG по объему выручки.
16 апреля X5 опубликовала результаты за I квартал 2026 г. Выручка группы выросла на 11,3% в годовом выражении и достигла 1,19 трлн руб. Чистая розничная выручка увеличилась на 11,2% и составила 1,18 трлн руб.
На 31 марта под управлением компании находились 30 138 магазинов, 5580 точек подключенных к программе франчайзинга под брендом «Около», 83 распределительных центра и 7438 грузовых автомобилей в России.