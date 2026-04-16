Выручка X5 выросла на 11,3% за I квартал
Выручка X5 (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») по результатам I квартала 2026 г. увеличилась на 11,3% относительно предыдущего года и достигла 1,19 трлн руб.
Чистая розничная выручка компании за указанный период выросла на 11,2% в годовом выражении и составила 1,18 трлн руб.
Темп роста чистой розничной выручки «Пятерочки» за I квартал составил 9,9%. Показатель достиг 913,1 млрд руб. LFL-продажи формата выросли на 6% за счет роста LFL-среднего чека. Чистая розничная выручка «Перекрестка» увеличилась на 6,8% за отчетный период до 141,9 млрд руб. LFL-продажи формата возросли на 6,7%. Чистая розничная выручка «Чижика» продемонстрировала рост на 29,8% и составила 116,8 млрд руб.
На 31 марта под управлением X5 находились 30 138 магазинов, 5580 точек подключенных к программе франчайзинга под брендом «Около», 83 распределительных центра и 7438 грузовых автомобилей в России.
В марте X5 опубликовал консолидированную финансовую отчетность по МСФО по результатам 2025 г. За прошлый год ритейлер увеличил выручку на 18,8% до 4,64 трлн руб. Чистая прибыль до применения МСФО снизилась на 13,9% и составила 94,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA (до применения МСФО) увеличилась на 11,4% и достигла 285,5 млрд руб., рентабельность показателя сократилась на 0,4 п. п. до 6,1%.
В IV квартале динамика всех этих показателей оказалась положительной. Выручка компании выросла на 14,9% до 1,24 трлн руб., скорректированная EBITDA – до 81,2 млрд руб. (+50,6%), а рентабельность достигла 6,6% (+1,6 п. п.). Чистая прибыль увеличилась на 19,4% и составила 18,4 млрд руб.