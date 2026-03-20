Инвестиции

X5 ведет переговоры с инвесторами по продаже казначейского пакета акций

X5 рассматривает различные опции по монетизации казначейского пакета в размере 9,7% от уставного капитала, который возник после редомициляции ритейлера в рамках закона об экономически значимых организациях. Об этом заявил главный финансовый директор компании Николай Иванов.

Иванов уточнил, что X5 ведет переговоры с пулом инвесторов, заинтересованных в покупке пакета. В первую очередь компания ориентируется на инвесторов, которые видят приобретение как долгосрочную стратегическую инвестицию.

X5 объявил о планах продать пакет казначейских акций в ноябре 2025 г. Наблюдательный совет компании одобрил продажу казначейских акций в срок не более последующих трех лет посредством одной или нескольких сделок. Менеджмент ритейлера сможет совершать и заключать такие сделки, как использование акций как платежного средства в сделках слияния и поглощения (M&A), продажа третьим лицам ценных бумаг, размещение облигаций с погашением акциями и др.

Х5 – российский ритейлер. Помимо «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» компания занимается развитием франшизы магазинов малого формата «Около», имеет цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».

