X5 ведет переговоры с инвесторами по продаже казначейского пакета акций
Иванов уточнил, что X5 ведет переговоры с пулом инвесторов, заинтересованных в покупке пакета. В первую очередь компания ориентируется на инвесторов, которые видят приобретение как долгосрочную стратегическую инвестицию.
X5 объявил о планах продать пакет казначейских акций в ноябре 2025 г. Наблюдательный совет компании одобрил продажу казначейских акций в срок не более последующих трех лет посредством одной или нескольких сделок. Менеджмент ритейлера сможет совершать и заключать такие сделки, как использование акций как платежного средства в сделках слияния и поглощения (M&A), продажа третьим лицам ценных бумаг, размещение облигаций с погашением акциями и др.
Х5 – российский ритейлер. Помимо «Пятерочек», «Перекрестков» и «Чижиков» компания занимается развитием франшизы магазинов малого формата «Около», имеет цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много лосося».