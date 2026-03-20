X5 ведет переговоры с инвесторами по продаже казначейского пакета акций

X5 объявил о планах продать пакет казначейских акций в ноябре 2025 г. Наблюдательный совет компании одобрил продажу казначейских акций в срок не более последующих трех лет посредством одной или нескольких сделок. Менеджмент ритейлера сможет совершать и заключать такие сделки, как использование акций как платежного средства в сделках слияния и поглощения (M&A), продажа третьим лицам ценных бумаг, размещение облигаций с погашением акциями и др.