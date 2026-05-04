Медиабизнес «Газпрома» показал убыток в 2025 году
Выручка ПАО «Газпром» от медиабизнеса в 2025 г. увеличилась на 6% и составила 173,2 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании по МСФО. В то же время указанный сегмент показал убыток – 14,8 млрд руб., но в сравнении с 2024 г. он сократился почти на 3%. Медиабизнес аккумулирует показатели АО «Газпром медиа холдинг» и его дочерних организаций, отмечается в документе.
В холдинг «Газпром-медиа» (ГПМ) входят эфирные телеканалы (НТВ, ТНТ, «Матч!», «Пятница» и др.), радиостанции («Авторадио», Relax FM, Energy, Comedy Radio и др.), онлайн-кинотеатр Premier, видеохостинг Rutube, продакшены (Comedy Club Production, 1-2-3 Production и др.), кинопрокатчик «Централ партнершип» и проч.
Рост выручки прежде всего обеспечивается развитием цифровых платформ Rutube и Premier, которые «не только наращивают аудиторию, но и становятся драйвером монетизации», передал «Ведомостям» через представителя гендиректор ГПМ Александр Жаров. Причины убытка медиахолдинга в 2025 г. он не уточнил, но отметил, что сокращение этого показателя в сравнении с 2024 г. обусловлено сбалансированностью модели ГПМ, которая объединяет в себе цифровые и телевизионные активы, а также кинопрокат.
Выручка всей группы «Газпром» в 2025 г. по МСФО снизилась на 8% в сравнении с 2024 г. и составила 9,8 трлн руб. А ее чистая прибыль выросла на 7% и достигла 1,3 трлн руб.