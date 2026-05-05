Более половины россиян не проверяли свой кредитный рейтинг
По мнению 41% россиян, у них средний уровень финансовой грамотности. Еще 24% респондентов считают его высоким. При этом 52% участников опроса никогда не проверяли свой кредитный рейтинг или не знают, что это за показатель. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Карма» от бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
Только 18% граждан регулярно следят за своим кредитным рейтингом, а 31% иногда делают это. Респонденты редко соотносят финансовую грамотность с кредитной историей. Каждый третий говорит, что финансовая грамотность – это умение планировать личный или семейный бюджет, делать накопления или разумно тратить. 26% опрошенных выразили мнение, что в это понятие входит знание финансовых продуктов. Еще 18% участников опроса заявили, что финграмотностью является способность избегать долгов.
Согласно исследованию, 27% граждан продумывают финансовый план на несколько месяцев, 22% – на несколько недель, 18% – на год и более. Регулярно откладывать деньги выходит у трети участников опроса. Всегда вовремя платят по обязательствам 45% респондентов. При учете финансов полагаются на память 40% россиян, на данные в банковских приложениях – 30%. Почти половина опрошенных указали, что для них был бы полезен единый сервис для контроля финансовых обязательств и улучшения финансового профиля.
Исследование провел сервис «Карма» в апреле 2026 г. методом анкетирования 1200 респондентов. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
17 февраля «Скоринг бюро» запустило «Карму». После авторизации через «Госуслуги» сервис проводит анализ данных за три года: оплату налогов, штрафов, ЖКУ, кредитов, наличие исполнительных производств, залогов, признаков банкротства и формирует «индекс кармы». Показатель показывает финансовую ситуацию в динамике, на его основе можно получить рекомендации.