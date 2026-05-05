Более половины россиян не проверяли свой кредитный рейтинг

Согласно исследованию, 27% граждан продумывают финансовый план на несколько месяцев, 22% – на несколько недель, 18% – на год и более. Регулярно откладывать деньги выходит у трети участников опроса. Всегда вовремя платят по обязательствам 45% респондентов. При учете финансов полагаются на память 40% россиян, на данные в банковских приложениях – 30%. Почти половина опрошенных указали, что для них был бы полезен единый сервис для контроля финансовых обязательств и улучшения финансового профиля.