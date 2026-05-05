РЖД объявили о скидке в 50% на внутрироссийские перевозки лома черных металлов

В апреле 2026 г. погрузка на сети РЖД выросла на 1,9% в годовом выражении и достигла 94,7 млн т. Грузооборот за месяц увеличился на 4,1% и составил 212,9 млрд тарифных тонно\км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии показал рост на 3,1% до 261,8 млрд тонно\км.