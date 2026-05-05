CNY Бирж.10,996-0,18%VEON-RX67,1+0,9%MGTS1 0720%IMOEX2 594,19-1,02%RTSI1 083,3-1,02%RGBI119,68-0,02%RGBITR781,78+0,01%
РЖД объявили о скидке в 50% на внутрироссийские перевозки лома черных металлов

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) предоставили скидку в 50% на внутрироссийские перевозки лома черных металлов в полувагонах в направлении 28 станций российских железных дорог, через которые металлургические комбинаты обеспечиваются сырьем.

Скидка действует до 30 сентября 2026 г. Гибкая тарифная политика реализуется для привлечения дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт, пояснили в компании.

В апреле 2026 г. погрузка на сети РЖД выросла на 1,9% в годовом выражении и достигла 94,7 млн т. Грузооборот за месяц увеличился на 4,1% и составил 212,9 млрд тарифных тонно\км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии показал рост на 3,1% до 261,8 млрд тонно\км.

За указанный период железными дорогами отправлено 1,8 млн т лома черных металлов. Это на 24,3% меньше, чем годом ранее.

Погрузка по итогам января – апреля текущего года сократилась на 1,9% до 363,7 млн т. Снижение показателя связано со снижением предъявления массовых грузов на фоне спада активности в металлургии, строительном секторе и смежных отраслях.

