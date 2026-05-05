РЖД объявили о скидке в 50% на внутрироссийские перевозки лома черных металлов
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) предоставили скидку в 50% на внутрироссийские перевозки лома черных металлов в полувагонах в направлении 28 станций российских железных дорог, через которые металлургические комбинаты обеспечиваются сырьем.
Скидка действует до 30 сентября 2026 г. Гибкая тарифная политика реализуется для привлечения дополнительных объемов грузов на железнодорожный транспорт, пояснили в компании.
За указанный период железными дорогами отправлено 1,8 млн т лома черных металлов. Это на 24,3% меньше, чем годом ранее.
Погрузка по итогам января – апреля текущего года сократилась на 1,9% до 363,7 млн т. Снижение показателя связано со снижением предъявления массовых грузов на фоне спада активности в металлургии, строительном секторе и смежных отраслях.