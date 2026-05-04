Погрузка на сети «РЖД» в апреле увеличилась на 1,9%

4 мая «Ведомости» со ссылкой на аналитический отчет Rollingstock Agency писали, что погрузка на сети РЖД до 2031 г. включительно будет расти в базовом сценарии на 1,3% ежегодно. Такой сценарий предполагает, что в 2026–2028 гг. среднее значение погрузки составит 1,142 млрд т, что на 2,9% меньше среднего значения 2023–2025 гг., а в 2029–2031 гг. показатель будет расти в среднем на 4,5% до 1,194 млрд т. Так, среднегодовой темп роста (CAGR) погрузки с 2025 по 2031 г. составит 1,3%.