Погрузка на сети «РЖД» в апреле увеличилась на 1,9%
Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в апреле 2026 г. увеличилась на 1,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигла 94,7 млн т.
Грузооборот за месяц вырос на 4,1% в годовом выражении и составил 212,9 млрд тарифных тонно\км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии возрос на 3,1% до 261,8 млрд тонно\км.
Среди железных дорог рост погрузки обеспечили Приволжская (+13,7%), Дальневосточная (+10,6%), Красноярская (+8,4%), Западно-Сибирская (+7,2%), Юго-Восточная (+4,4%), Куйбышевская (+4,2%), Московская (+3,2%) и Восточно-Сибирская (+0,6%).
Погрузка за январь – апрель этого года снизилась на 1,9% и достигла 363,7 млн т. Снижение показателя в компании связали с сокращением предъявления массовых грузов на фоне спада активности в металлургии, строительном секторе и смежных отраслях. Грузооборот за четыре месяца сократился на 3,1% в годовом выражении и составил 813,3 млрд тарифных тонно\км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии упал на 3,4% до 1,5 трлн тонно\км.
4 мая «Ведомости» со ссылкой на аналитический отчет Rollingstock Agency писали, что погрузка на сети РЖД до 2031 г. включительно будет расти в базовом сценарии на 1,3% ежегодно. Такой сценарий предполагает, что в 2026–2028 гг. среднее значение погрузки составит 1,142 млрд т, что на 2,9% меньше среднего значения 2023–2025 гг., а в 2029–2031 гг. показатель будет расти в среднем на 4,5% до 1,194 млрд т. Так, среднегодовой темп роста (CAGR) погрузки с 2025 по 2031 г. составит 1,3%.