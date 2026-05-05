Казахстан планирует отказаться от поставок электроэнергии из РФ с 2027 года
Казахстан может отказаться от поставок электроэнергии из России с 2027 г. на фоне развития своих энергомощностей. Такое мнение выразил заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов, передает ТАСС.
По его словам, в этом году власти прогнозируют где-то 1–1,2 млрд кВт\ч электроэнергии разницы между объемом выработки в Казахстане и потребностью в ней, а в 2027 г. ее планируется обнулить. Есимханов уточнил, что в 2024 г. дефицит электроэнергии в стране составлял 2,1 млрд кВт\ч. В прошлом году он снизился до примерно 1,5 млрд кВт\ч.
