Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,982+0,64%CHMK3 945+1,02%VEON-RX66-1,2%IMOEX2 667,6+1,05%RTSI1 122,25+1,05%RGBI119,65+0,15%RGBITR780,38+0,18%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Интер РАО» получило 400 млн рублей чистой прибыли за I квартал

Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по РСБУ по итогам января – марта 2026 г. составила 0,4 млрд руб. против убытка в размере 0,3 млрд руб. за такой же период предыдущего года.

Выручка компании увеличилась на 34,9% в годовом выражении и достигла 18,5 млрд руб. Объем выручки от экспорта электроэнергии вырос на 43,3% до 11,5 млрд руб. Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ возросла на 23,3% до 7 млрд руб. Валовая прибыль показала рост на 44,2% и составила 2,8 млрд руб.

Коммерческие расходы увеличились на 31,3% и достигли 1,5 млрд руб. Управленческие расходы выросли на 18% до 2,7 млрд руб. Убыток от продаж составил 1,4 млрд руб. по сравнению с 1,5 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года.

27 февраля «Интер РАО» опубликовало отчет по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль группы упала на 9,2% относительно годом ранее и составила 133,8 млрд руб. Выручка выросла на 13,7% и достигла 1,8 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA увеличился на 4,8% до 181,5 млрд руб. Операционная прибыль сократилась на 1,1% и составила 106,8 млрд руб.

30 марта совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за прошлый год в размере 0,3214 руб. на обыкновенную акцию.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её