«Интер РАО» получило 400 млн рублей чистой прибыли за I квартал
Выручка компании увеличилась на 34,9% в годовом выражении и достигла 18,5 млрд руб. Объем выручки от экспорта электроэнергии вырос на 43,3% до 11,5 млрд руб. Выручка от реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ возросла на 23,3% до 7 млрд руб. Валовая прибыль показала рост на 44,2% и составила 2,8 млрд руб.
Коммерческие расходы увеличились на 31,3% и достигли 1,5 млрд руб. Управленческие расходы выросли на 18% до 2,7 млрд руб. Убыток от продаж составил 1,4 млрд руб. по сравнению с 1,5 млрд руб. убытка за аналогичный период прошлого года.
27 февраля «Интер РАО» опубликовало отчет по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль группы упала на 9,2% относительно годом ранее и составила 133,8 млрд руб. Выручка выросла на 13,7% и достигла 1,8 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA увеличился на 4,8% до 181,5 млрд руб. Операционная прибыль сократилась на 1,1% и составила 106,8 млрд руб.
30 марта совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за прошлый год в размере 0,3214 руб. на обыкновенную акцию.