Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал дивиденды за 2025 год

27 февраля «Интер РАО» опубликовало результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль группы за год упала на 9,2% относительно 2024 г. и составила 133,8 млрд руб. Выручка выросла на 13,7% и достигла 1,8 трлн руб. Показатель операционной доходности EBITDA вырос на 4,8% до 181,5 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 1,1% до 106,8 млрд руб. Операционные расходы возросли на 15,5% и достигли 1,7 трлн руб.