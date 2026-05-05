В Госдуме предложили вдвое увеличить штрафы авиакомпаниям за овербукинг
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили увеличить в два раза штрафы для перевозчиков за овербукинг и ввести обязательную компенсацию пассажирам. Обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину, сообщает «РИА Новости».
Авторы инициативы поясняют, что сейчас овербукинг обычно квалифицируется по ст. 14.4 КоАП РФ, где штраф для юрлиц составляет до 30000 руб., а при повторном нарушении – до 50000 руб. По мнению депутатов, эти суммы несоразмерны последствиям для граждан и выгоде перевозчиков.
Депутаты предлагают рассчитывать штраф по каждому пассажиру, которому отказано в перевозке, и обязать перевозчика выплачивать пострадавшему 50% от суммы назначенного штрафа. Выплата должна производиться автоматически и напрямую пассажиру.
В инициативе также предлагается закрепить обязанность авиакомпаний фиксировать факт отказа в перевозке из-за отсутствия мест и выдавать пассажиру соответствующий документ без дополнительного заявления. Компенсацию предлагается выплачивать в упрощенном порядке, например, в течение 10 дней.
Депутаты подчеркивают, что выплата должна производиться независимо от возврата стоимости билета, предоставления альтернативного рейса и других форм возмещения, а также не лишать пассажира права требовать компенсацию дополнительных убытков.
По мнению авторов, мера повысит ответственность перевозчиков, снизит число споров и позволит пассажирам быстрее получать компенсации.
28 января сообщалось, что суд признал незаконным овербукинг S7 Airlines. Прокуратура провела проверку деятельности авиакомпании и обнаружила, что перевозчик систематически продавал больше билетов, чем предусматривала вместимость самолета.