Спад деловой активности в сфере услуг РФ замедлился в апреле
Индекс деловой активности (PMI) сферы услуг РФ в апреле вырос до 49,7 пункта после 49,5 пункта в марте. Это следует из отчета S&P Global.
Данные указывают на незначительное снижение объемов производства у поставщиков услуг. «Устойчивое сокращение активности объясняется слабым спросом со стороны клиентов и сокращением новых заказов», – говорится в отчете. Уточняется, что снижение объемов новых заказов завершило пятимесячный период роста. Сейчас ситуация на рынке услуг для компаний РФ ослабла на фоне финансовых трудностей у клиентов.
Снижение объемов производства затронуло все секторы экономики, указывают аналитики. В апреле возобновившееся снижение объемов новых продаж в сфере услуг совпало с небольшим падением новых заказов в обрабатывающей промышленности.
Занятость снижалась третий месяц подряд – снижение спроса со стороны бизнеса повлияло на решения о найме персонала. Темпы инфляции себестоимости продукции снизились по сравнению с январскими максимумами, вызванными НДС, говорится в отчете.
Согласно мартовским показателям, индекс PMI сферы услуг России опускался до 49,5 с 51,3 пункта в феврале. В марте компании сокращали численность персонала из-за роста издержек и снижения продаж, следовало из отчета. Цены на материалы у поставщиков услуг резко возросли на фоне повышения стоимости сырья.
Индекс PMI (Purchasing Managers' Index) сферы услуг – экономический индикатор, рассчитываемый компанией S&P Global на основе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам в компаниях сферы услуг (включая транспорт, связь, финансы, страхование, IT, операции с недвижимостью и бизнес-услуги), который измеряет направление деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем. Значение индекса варьируется от 0 до 100 п. п., при этом пороговое значение в 50 п. отделяет рост активности (выше 50) от спада (ниже 50). Методология расчета основана на диффузионном индексе, учитывающем долю ответов «выше» и «без изменений», с обязательной сезонной корректировкой. Данные собираются во второй половине каждого месяца, а итоговый индекс публикуется в начале следующего месяца, выступая опережающим индикатором состояния экономики.