Спад деловой активности в сфере услуг РФ замедлился в апреле

Индекс PMI (Purchasing Managers' Index) сферы услуг – экономический индикатор, рассчитываемый компанией S&P Global на основе ежемесячных опросов менеджеров по закупкам в компаниях сферы услуг (включая транспорт, связь, финансы, страхование, IT, операции с недвижимостью и бизнес-услуги), который измеряет направление деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем. Значение индекса варьируется от 0 до 100 п. п., при этом пороговое значение в 50 п. отделяет рост активности (выше 50) от спада (ниже 50). Методология расчета основана на диффузионном индексе, учитывающем долю ответов «выше» и «без изменений», с обязательной сезонной корректировкой. Данные собираются во второй половине каждого месяца, а итоговый индекс публикуется в начале следующего месяца, выступая опережающим индикатором состояния экономики.