Власти утвердили концепцию развития пригородных ж/д перевозок
Правительство РФ утвердило концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок до 2035 г. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в Минтрансе.
Одним из ключевых нововведений станет переход к системе долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут планировать параметры перевозок на срок от 3 до 15 лет. В Минтрансе считают, что это позволит повысить качество обслуживания и обеспечить стабильное развитие отрасли.
Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что впервые вводится региональный стандарт транспортного обслуживания. По его словам, субъекты РФ смогут самостоятельно определять требования к комфорту и доступности перевозок, которые станут основой для формирования экономически обоснованных тарифов.
Особое внимание уделено обновлению подвижного состава. До 2035 г. планируется закупить около 7000 новых вагонов. Общий объем инвестиций превысит 1 трлн руб. К 2030 г. средний возраст вагонов должен снизиться до 12 лет, что повысит комфорт и безопасность перевозок.
Концепция также предусматривает цифровую трансформацию отрасли. Так, планируется внедрение единого транспортного документа, который позволит совершать поездки на нескольких видах транспорта по одному билету. К 2030 г. доля электронных билетов должна превысить 75% от уровня 2025 г.
По данным Минтранса, реализация концепции пройдет в три этапа. В 2026–2028 гг. планируется сформировать нормативную базу и программу обновления, в 2028–2030 гг. – заключить долгосрочные контракты. Полный переход на систему гарантированных долгосрочных заказов намечен на 2030 г.
В РЖД считают, что реализация концепции позволит повысить транспортную доступность, мобильность населения и качество обслуживания пассажиров, а также создать рабочие места, поддержать машиностроительную отрасль и экономику страны в целом.