Airbus сократила количество заказов самолетов почти в 12 раз в апреле

Airbus в I квартале 2026 г. сократила чистую прибыль на 26,1% до 586 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка Airbus снизилась на 6,6% до 12,65 млрд евро. Концерн поставил 114 самолетов против 136 самолетов годом ранее. Количество заказов на самолеты составило 408. Как говорил гендиректор концерна Гийома Фори в начале года, начительный логистический и финансовый ущерб компании в прошлом году нанесли геополитические проблемы.