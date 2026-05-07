Airbus сократила количество заказов самолетов почти в 12 раз в апреле

Число коммерческих заказов самолетов европейской авиакорпорации Airbus в апреле сократилось почти в 12 раз относительно марта. Это следует из статистики компании.

В прошлом месяце Airbus получила коммерческие заказы только на 28 самолетов. С начала года компания получила заказы на 436 самолетов.

Поставки самолетов в апреле увеличились на 11,6% до 67 единиц. С начала года, с января по апрель, Airbus поставила 181 самолет. 

Airbus в I квартале 2026 г. сократила чистую прибыль на 26,1% до 586 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка Airbus снизилась на 6,6% до 12,65 млрд евро. Концерн поставил 114 самолетов против 136 самолетов годом ранее. Количество заказов на самолеты составило 408. Как говорил гендиректор концерна Гийома Фори в начале года, начительный логистический и финансовый ущерб компании в прошлом году нанесли геополитические проблемы.

В своей отчетности Airbus указал, что ожидает около 870 коммерческих поставок самолетов в 2026 г.

