Airbus сократила количество заказов самолетов почти в 12 раз в апреле
Число коммерческих заказов самолетов европейской авиакорпорации Airbus в апреле сократилось почти в 12 раз относительно марта. Это следует из статистики компании.
В прошлом месяце Airbus получила коммерческие заказы только на 28 самолетов. С начала года компания получила заказы на 436 самолетов.
Поставки самолетов в апреле увеличились на 11,6% до 67 единиц. С начала года, с января по апрель, Airbus поставила 181 самолет.
Airbus в I квартале 2026 г. сократила чистую прибыль на 26,1% до 586 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка Airbus снизилась на 6,6% до 12,65 млрд евро. Концерн поставил 114 самолетов против 136 самолетов годом ранее. Количество заказов на самолеты составило 408. Как говорил гендиректор концерна Гийома Фори в начале года, начительный логистический и финансовый ущерб компании в прошлом году нанесли геополитические проблемы.
В своей отчетности Airbus указал, что ожидает около 870 коммерческих поставок самолетов в 2026 г.