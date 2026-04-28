Airbus сократил чистую прибыль на 26% в I квартале
Чистая прибыль авиаконцерна Airbus в I квартале 2026 г. сократилась на 26,1% до 586 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из отчетности компании.
Выручка Airbus снизилась на 6,6% до 12,65 млрд евро. Концерн поставил 114 самолетов против 136 самолетов годом ранее. Количество заказов на самолеты составило 408. В текущем году Airbus ожидает около 870 коммерческих поставок самолетов.
Airbus ожидает скорректированный показатель EBITDA к концу года на уровне 7,5 млрд евро.
В январе в Airbus призвали своих сотрудников готовиться к новым геополитическим кризисам. По словам гендиректора европейского концерна Гийома Фори, геополитические проблемы уже нанесли значительный логистический и финансовый ущерб компании в прошлом году, поэтому Airbus должен быть готов адаптироваться.
Сейчас авиакомпании столкнулись с ограничением полетов над Ближним Востоком. Это связано с военной операцией США и Израиля против Ирана, которая началась в конце февраля.