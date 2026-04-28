Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR92,555-0,81%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR777,99-0,06%
Главная / Инвестиции /

Airbus сократил чистую прибыль на 26% в I квартале

Ведомости

Чистая прибыль авиаконцерна Airbus в I квартале 2026 г. сократилась на 26,1% до 586 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из отчетности компании.

Выручка Airbus снизилась на 6,6% до 12,65 млрд евро. Концерн поставил 114 самолетов против 136 самолетов годом ранее. Количество заказов на самолеты составило 408. В текущем году Airbus ожидает около 870 коммерческих поставок самолетов.

Airbus ожидает скорректированный показатель EBITDA к концу года на уровне 7,5 млрд евро.

В январе в Airbus призвали своих сотрудников готовиться к новым геополитическим кризисам. По словам гендиректора европейского концерна Гийома Фори, геополитические проблемы уже нанесли значительный логистический и финансовый ущерб компании в прошлом году, поэтому Airbus должен быть готов адаптироваться.

Сейчас авиакомпании столкнулись с ограничением полетов над Ближним Востоком. Это связано с военной операцией США и Израиля против Ирана, которая началась в конце февраля.

Новости СМИ2
