«Руспродсоюз» назвал огурцы самым подешевевшим за месяц продуктом
Огурцы сильнее других продуктов подешевели в России за месяц. По данным «Руспродсоюза», которые приводит «РИА Новости», к 30 апреля средняя стоимость огурцов снизилась на 15% по сравнению с 30 марта.
Как подсчитали аналитики, средняя цена 1 кг огурцов составила 193,7 руб. Год к году продукт также подешевел – на 4,5%.
В число наиболее подешевевших продуктов за месяц также вошли помидоры и бананы. Их стоимость снизилась на 3,2% и 2,4% соответственно. Средняя цена помидоров достигла 303,7 руб. за 1 кг, бананов – 161 руб.
6 мая стало известно, что в России впервые за восемь месяцев была зафиксирована недельная дефляция. По данным Росстата, с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. До этого последний раз недельная дефляция наблюдалась в начале сентября 2025 г. на уровне 0,08%.
По оценке Росстата, плодоовощная продукция за неделю подешевела на 2,7% против 1,6% неделей раньше. Огурцы потеряли в цене 11,6%, помидоры – 7,5%, бананы – 0,5%, яблоки – 0,1%. При этом капуста подорожала на 2,8%, лук – на 1,3%, свекла и морковь – на 1%.