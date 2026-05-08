Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,937-0,12%UTAR10,85+0,28%CHKZ16 250-0,61%IMOEX2 608,37-0,27%RTSI1 101,16-0,27%RGBI119,36-0,05%RGBITR780,42-0,02%
Главная / Бизнес /

«Руспродсоюз» назвал огурцы самым подешевевшим за месяц продуктом

Ведомости

Огурцы сильнее других продуктов подешевели в России за месяц. По данным «Руспродсоюза», которые приводит «РИА Новости», к 30 апреля средняя стоимость огурцов снизилась на 15% по сравнению с 30 марта.

Как подсчитали аналитики, средняя цена 1 кг огурцов составила 193,7 руб. Год к году продукт также подешевел – на 4,5%.

В число наиболее подешевевших продуктов за месяц также вошли помидоры и бананы. Их стоимость снизилась на 3,2% и 2,4% соответственно. Средняя цена помидоров достигла 303,7 руб. за 1 кг, бананов – 161 руб.

6 мая стало известно, что в России впервые за восемь месяцев была зафиксирована недельная дефляция. По данным Росстата, с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. До этого последний раз недельная дефляция наблюдалась в начале сентября 2025 г. на уровне 0,08%.

По оценке Росстата, плодоовощная продукция за неделю подешевела на 2,7% против 1,6% неделей раньше. Огурцы потеряли в цене 11,6%, помидоры – 7,5%, бананы – 0,5%, яблоки – 0,1%. При этом капуста подорожала на 2,8%, лук – на 1,3%, свекла и морковь – на 1%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте