«Руспродсоюз» назвал огурцы самым подешевевшим за месяц продуктом

6 мая стало известно, что в России впервые за восемь месяцев была зафиксирована недельная дефляция. По данным Росстата, с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%. До этого последний раз недельная дефляция наблюдалась в начале сентября 2025 г. на уровне 0,08%.